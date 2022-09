Il Volley Bergamo 1991 conquista il torneo Città di Sondrio | 3-0 a Vallefoglia

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ildi, primo memorial Attilio Tempra, va alche in finale ha superato per 3-0 la Megabox. Spettacolo ed emozioni per la giornata conclusiva deldedicato alla memoria dell’indimenticato allenatore amato in tutto l’ambiente delvaltellinese, che ha visto oltre 400 persone sugli spalti di un PalaScieghi vestito a festa. La finale ha regalato emozioni edi alto profilo ma prima c’è stato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione nelle Marche. Nel primo set è subitoa fare la voce grossa con Giulia Gennari in cabina di regia ad innescare Lanier e Cagnin per l’8-5. La Megaboxè ...

zazoomblog : Buona la prima per il Volley Bergamo 1991: battuta Busto Arsizio finale contro Cremona - #Buona #prima #Volley… - zazoomblog : Buona la prima per il Volley Bergamo 1991: battuta Busto Arsizio finale contro Cremona - #Buona #prima #Volley… - thevolleynews : Bergamo, Megabox, Futura Volley e Cremona: weekend a Sondrio -

Il Torneo Città di Sondrio, primo memorial Attilio Tempra, va alla1991 che, in finale, ha superato per 3 - 0 la Megabox Vallefoglia. Spettacolo ed emozioni ieri per la giornata conclusiva del torneo dedicato alla memoria di Attilio Tempra, ...RUBIERA (Reggio Emilia) - Nuova vittoria in precampionato per la ConadTricolore, che al PalaBursi di Rubiera ha superato Ravenna per 3 - 1. La squadra di ...contro l'Agnelli Tipiesse. Il ...Lo hanno esposto le giocatrici del Vallefoglia al Trofeo Città di Sondrio. I precedenti: la raccolta fondi di Giannelli durante l'emergenza Covid e quella di Trentino per le popolazioni ucraine ...Tante le giovani e i giovani presenti per questa bellissima festa, uno spot per la pallavolo e in particolare quella femminile.