Il treno del foliage è il viaggio più panoramico d’Italia: il percorso per vivere la magia dell’autunno (Di lunedì 19 settembre 2022) C’è un treno storico che farà sognare tutti gli amanti dei paesaggi pazzeschi delle Valli Alpine: nelle Centovalli, dal 15 ottobre al 6 novembre sarà possibile salirvi a bordo e vivere un’esperienza unica e inimitabile. Potrete percorrere un tragitto di 52 chilometri tra boschi, valli e montagne, dall’Italia alla Svizzera, immergendovi in luoghi incontaminati dove la natura non potrà fare altro che stupirvi. Il percorso, inoltre, è stato inserito da Lonely Planet fra i 10 tragitti in treno più spettacolari e suggestivi al mondo. LEGGI ANCHE :– Escursione in Trentino? Questo è il vero paradiso per gli amanti delle passeggiate Un treno storico che attraversa le Centovalli: dal 3 aprile sarà possibile tornare a esplorare il meraviglioso scenario offerto dalle Valli Alpine in un itinerario senza ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 settembre 2022) C’è unstorico che farà sognare tutti gli amanti dei paesaggi pazzeschi delle Valli Alpine: nelle Centovalli, dal 15 ottobre al 6 novembre sarà possibile salirvi a bordo eun’esperienza unica e inimitabile. Potrete percorrere un tragitto di 52 chilometri tra boschi, valli e montagne, dall’Italia alla Svizzera, immergendovi in luoghi incontaminati dove la natura non potrà fare altro che stupirvi. Il, inoltre, è stato inserito da Lonely Planet fra i 10 tragitti inpiù spettacolari e suggestivi al mondo. LEGGI ANCHE :– Escursione in Trentino? Questo è il vero paradiso per gli amanti delle passeggiate Unstorico che attraversa le Centovalli: dal 3 aprile sarà possibile tornare a esplorare il meraviglioso scenario offerto dalle Valli Alpine in un itinerario senza ...

