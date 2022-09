Il Teatro Nazionale della Toscana lancia «Una specie di musica – Cronache per una città possibile», con eventi a ingresso libero (Di lunedì 19 settembre 2022) In programma ci sono azioni performative, laboratoriali e d’indagine con e per i cittadini. I Nuovi propongono da settembre a dicembre Cronache per una città possibile – Appuntamenti di creazione teatrale nei Quartieri di Firenze, tutti eventi a ingresso libero (dove è richiesto, ci si prenota al link www.inuoviTeatro.it). Il Conservatorio “Luigi Cherubini” propone dall’1 al 16 ottobre UnChained '22 Festival – musica, Teatro e dibattiti al Giardino della Catena nel Parco delle Cascine L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022) In programma ci sono azioni performative, laboratoriali e d’indagine con e per i cittadini. I Nuovi propongono da settembre a dicembreper una– Appuntamenti di creazione teatrale nei Quartieri di Firenze, tutti(dove è richiesto, ci si prenota al link www.inuovi.it). Il Conservatorio “Luigi Cherubini” propone dall’1 al 16 ottobre UnChained '22 Festival –e dibattiti al GiardinoCatena nel Parco delle Cascine L'articolo proviene da Firenze Post.

