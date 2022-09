Il Silenzio degli Innocenti: ora potete calarvi nel pozzo di Buffalo Bill (Di lunedì 19 settembre 2022) Se siete veri amanti dell'horror, da oggi potete calarvi all'interno del pozzo de Il Silenzio degli Innocenti all'interno della casa di Buffalo Bill, in Pennsylvania. La casa di Buffalo Bill, una struttura ricettiva che è stata usata come location per le riprese de Il Silenzio degli Innocenti, ora ha inaugurato una riproduzione interattiva dell'iconico pozzo, dove i visitatori possono entrare se vogliono rivivere le scene del film horror. La casa di Buffalo Bill si trova a 8 Circe Street, a Perryopolis (Pennsylvania), a circa trenta miglia a sud-est di Pittsburgh. L'edificio vittoriano di tre piani mantiene lo stesso ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) Se siete veri amanti dell'horror, da oggiall'interno delde Ilall'interno della casa di, in Pennsylvania. La casa di, una struttura ricettiva che è stata usata come location per le riprese de Il, ora ha inaugurato una riproduzione interattiva dell'iconico, dove i visitatori possono entrare se vogliono rivivere le scene del film horror. La casa disi trova a 8 Circe Street, a Perryopolis (Pennsylvania), a circa trenta miglia a sud-est di Pittsburgh. L'edificio vittoriano di tre piani mantiene lo stesso ...

