Il rischio nucleare e i possibili scenari | ma Putin non è l’unica minaccia

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ildi guerraha ampiamente sorpassato il cambiamento climatico comenumero uno alla sopravvivenza della specie. A gennaio 2022 il cosiddetto Doomsday Clock, un orologio metaforico che misura il pericolo di un’ipotetica fine del mondo, era posizionato già a cento secondi prima della mezzanotte, figuratevi ora. Come scrivono gli scienziati del Bulletin of Atomic Scientists: “I leader di tutto il mondo devono impegnarsi immediatamente in una rinnovata cooperazione nei molti modi e sedi disponibili per ridurre ilesistenziale. I cittadini del mondo possono e devono organizzarsi per chiedere che i loro leader lo facciano, e rapidamente.” Io però ogni giorno leggo giornali e ascolto politici e autorevoli esperti che, oltre a non capire l’urgenza di adottare riforme di tipo economico e ...