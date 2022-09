Il retroscena di Bisignani: “Altro che Meloni, ecco chi rischia di diventare premier…” (Di lunedì 19 settembre 2022) di Alberto Maggi per Affaritaliani.it “Se il centrodestra continua così rischia di perdere e comunque di non andare al governo del Paese dopo le elezioni del 25 settembre”. È la fulminante analisi di Luigi Bisignani, intervistato da Affaritaliani.it, a sette giorni dall’apertura delle urne. “Berlusconi, con tutti i suoi distinguo, anziché calare l’asso Meloni, rischia di affossare l’intero centrodestra. Salvini, che ha oggi ha dato una bella prova di forza a Pontida essendo la Lega l’unico partito con una vera classe dirigente, sta subendo attacchi vergognosi contro i quali Berlusconi e Meloni anziché fare quadrato si mostrano con la puzza sotto il naso”. “In questa confusione brilla Conte che si comporta come il comandante Achille Lauro che regalava una scarpa prima del voto e una dopo a chi lo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 19 settembre 2022) di Alberto Maggi per Affaritaliani.it “Se il centrodestra continua cosìdi perdere e comunque di non andare al governo del Paese dopo le elezioni del 25 settembre”. È la fulminante analisi di Luigi, intervistato da Affaritaliani.it, a sette giorni dall’apertura delle urne. “Berlusconi, con tutti i suoi distinguo, anziché calare l’assodi affossare l’intero centrodestra. Salvini, che ha oggi ha dato una bella prova di forza a Pontida essendo la Lega l’unico partito con una vera classe dirigente, sta subendo attacchi vergognosi contro i quali Berlusconi eanziché fare quadrato si mostrano con la puzza sotto il naso”. “In questa confusione brilla Conte che si comporta come il comandante Achille Lauro che regalava una scarpa prima del voto e una dopo a chi lo ...

51rolando : RT @borghi_claudio: Presente i vari 'fate cadere il governooo'? Adesso no. È giusto che chi ha seminato raccolga. Draghi fiuta il disastr… - michele_apicell : RT @borghi_claudio: Presente i vari 'fate cadere il governooo'? Adesso no. È giusto che chi ha seminato raccolga. Draghi fiuta il disastr… - Patty_Rose_L : RT @borghi_claudio: Presente i vari 'fate cadere il governooo'? Adesso no. È giusto che chi ha seminato raccolga. Draghi fiuta il disastr… - giuantvil : RT @borghi_claudio: Presente i vari 'fate cadere il governooo'? Adesso no. È giusto che chi ha seminato raccolga. Draghi fiuta il disastr… - M1kM3n : RT @borghi_claudio: Presente i vari 'fate cadere il governooo'? Adesso no. È giusto che chi ha seminato raccolga. Draghi fiuta il disastr… -

Mario Draghi è stufo dei partiti che usano il suo nome: il siluro a Letta, Calenda e Renzi A svelare i retroscena sui pensieri del presidente del Consiglio è Monica Guerzoni sul Corriere ... Scoop di Bisignani: servizi in allerta 'Draghi è in campo e resterà in campo anche dopo il voto' la ... Silvio Berlusconi, Bisignani: "Umiliato da Draghi", il retroscena sulla crisi Bisignani critica Draghi per le riforme lasciate a metà, per il debito record e per aver dato troppo spazio ai suoi collaboratori e alle nomine di questi ultimi. Ma non solo: Bisignani offre anche ... Liberoquotidiano.it A svelare isui pensieri del presidente del Consiglio è Monica Guerzoni sul Corriere ... Scoop di: servizi in allerta 'Draghi è in campo e resterà in campo anche dopo il voto' la ...critica Draghi per le riforme lasciate a metà, per il debito record e per aver dato troppo spazio ai suoi collaboratori e alle nomine di questi ultimi. Ma non solo:offre anche ... Silvio Berlusconi, Bisignani: "Umiliato da Draghi", il retroscena sulla crisi