Il prete indigesto che ha sfidato la Sacra corona unita

(Di lunedì 19 settembre 2022) E infatti. Nel 1997, dopo il terremoto che il 26 settembre ha causato danni e morti in Umbria e nelle Marche, l’Associazione protezione civile promuove una raccolta fondi per donare una roulotte a una coppia di anziani umbri, e il momento in cui sono andati a consegnarla non e? solo un ricordo a cui don Antonio e? affezionato, ma anche il prologo a una pagina fondamentale della sua vita, quella relativa al viaggio in Albania. «Il governo italiano aveva lanciato la missione Arcobaleno per aiutare a gestire i cinquemila kosovari sfollati dopo i bombardamenti della Nato, e nel nostro piccolo noi di Specchia volevamo portare sul posto abiti e alimenti assieme ad altri volontari di Miggiano, Taurisano e Montesano.» Antonio e quattro amici s’imbarcano dunque sul traghetto a Brindisi con una jeep Campagnola e un tir carico di generi di prima necessita?, per poi sbarcare a Valona, dormire in ...