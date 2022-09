“Il Pd ha le mani sporche di sangue”. La protesta travolge Letta (Di lunedì 19 settembre 2022) Enrico Letta si becca la contestazione a Napoli. Una cinquantina di giovani del Collettivo universitario autorganizzato e dell'ex Opg hanno protestato all'esterno della Stazione marittima di Napoli, dove è andata in scena un'iniziativa con il segretario del Pd e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. I manifestanti, principalmente studenti e disoccupati, avevano le mani sporche di vernice rossa, a simboleggiare il sangue dei morti sul lavoro. «Via il Pd dalla nostra città», tra gli slogan urlati dai manifestanti, che hanno contestato anche l'alternanza scuola-lavoro: «Il Pd si è macchiato del sangue dei nostri tre fratelli Lorenzo, Giuseppe e Giuliano». Il riferimento - riporta l'Adnkronos - è ai tre ragazzi morti nel progetto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Enricosi becca la contestazione a Napoli. Una cinquantina di giovani del Collettivo universitario autorganizzato e dell'ex Opg hannoto all'esterno della Stazione marittima di Napoli, dove è andata in scena un'iniziativa con il segretario del Pd e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ifestanti, principalmente studenti e disoccupati, avevano ledi vernice rossa, a simboleggiare ildei morti sul lavoro. «Via il Pd dalla nostra città», tra gli slogan urlati daifestanti, che hanno contestato anche l'alternanza scuola-lavoro: «Il Pd si è macchiato deldei nostri tre fratelli Lorenzo, Giuseppe e Giuliano». Il riferimento - riporta l'Adnkronos - è ai tre ragazzi morti nel progetto ...

alteaxz : RT @tempoweb: #Letta travolto dalla protesta degli studenti di #Napoli: “#Pd macchiato di sangue” #lavoro #scuola #19settembre #iltempoquot… - xblunotte : RT @tempoweb: #Letta travolto dalla protesta degli studenti di #Napoli: “#Pd macchiato di sangue” #lavoro #scuola #19settembre #iltempoquot… - tempoweb : #Letta travolto dalla protesta degli studenti di #Napoli: “#Pd macchiato di sangue” #lavoro #scuola #19settembre… - DevilNightmare_ : @calmamaro @GiorgiaMeloni Indipendentemente di chi sia la colpa, si sta parlando di PERSONE esattamente come voi. N… - MandaRi56649276 : @LaStampa Cosa vuol dire “invasione senza precedenti” Biden non sa parlare come voi d’altronde. E comunque interven… -