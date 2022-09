Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è Ricordi: “Può essere letta in tanti modi diversi” (Di lunedì 19 settembre 2022) Non abbiamo il tempo di abituarci a Dentista Croazia: già un nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è in arrivo. Ricordi, questo il titolo, sarà un brano in cui il significato è affidato all’ascoltatore. Questa, almeno, la premessa della band di Riccardo Zanotti, che si avvicina sempre di più al lancio del nuovo disco e nel frattempo, per rompere il silenzio, offre al pubblico tutti gli assaggi che merita. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari sarà fuori venerdì 24 settembre su tutte le piattaforme. Queste le parole della band bergamasca: “È una canzone che può essere letta in tanti modi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Non abbiamo il tempo di abituarci a Dentista Croazia: già undeiè in arrivo., questo il titolo, sarà un brano in cui il significato è affidato all’ascoltatore. Questa, almeno, la premessa della band di Riccardo Zanotti, che si avvicina sempre di più al lancio deldisco e nel frattempo, per rompere il silenzio, offre al pubblico tutti gli assaggi che merita. Ildeisarà fuori venerdì 24 settembre su tutte le piattaforme. Queste le parole della band bergamasca: “È una canzone che puòin...

mengonimarco : Tutti i miei ricordi il nuovo singolo da MATERIA (PELLE) Disponibile da venerdì 16 settembre e ora in PRE SAVE &… - TizianoFerro : Inizia così il nostro nuovo viaggio ?? Nuovo singolo, nuovo album, e un tour negli Stadi che ci sta aspettando:… - RadioAirplay_it : Il nuovo singolo di @francescacheeks #OcchiGrandiGrandi entra direttamente in #Top40 nell'#airplay #chart parziale!… - Cody__Allen : venerdì nuovo singolo dei ptn che grande dono - NicolKookie97 : RT @italianarmyfam_: ??UFFICIALE?? NUOVA COLLAB in arrivo! Il cantante Crush ha annunciato il rilascio del suo nuovo singolo “Rush Hour” co… -