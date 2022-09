Il Napoli vince con il Milan, lo sceicco Al Thani esulta – FOTO (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo sceicco Ahmad Bin Hamad Al Thani esulta sui social dopo la vittoria del Napoli sul campo del Milan per 2-1. Gli azzurri sono primi in classifica a 17 punti, gli stessi dell’Atalanta. Ma la squadra di Spalletti ha dato una grande prova di maturità andando a giocarsela, a soffrire ed a vincere con merito contro un Milan che ha giocato molto bene. Al termine del match grande soddisfazione del vice Domenichini, ma anche di un tifoso che non ti aspetti come lo sceicco Al Thani che sui social ha esultato alla vittoria degli azzurri. Non è la prima volta che lo sceicco mostri il suo apprezzamento per la squadra partenopea dopo una vittoria. Un interessamento che pare colpisca anche gli interessi ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) LoAhmad Bin Hamad Alsui social dopo la vittoria delsul campo delper 2-1. Gli azzurri sono primi in classifica a 17 punti, gli stessi dell’Atalanta. Ma la squadra di Spalletti ha dato una grande prova di maturità andando a giocarsela, a soffrire ed are con merito contro unche ha giocato molto bene. Al termine del match grande soddisfazione del vice Domenichini, ma anche di un tifoso che non ti aspetti come loAlche sui social hato alla vittoria degli azzurri. Non è la prima volta che lomostri il suo apprezzamento per la squadra partenopea dopo una vittoria. Un interessamento che pare colpisca anche gli interessi ...

PBPcalcio : Un ottimo Milan, che ha creato tantissimo sprecando altrettanto, mentre il Napoli la vince con un cinismo impressio… - Gazzetta_it : Colpo Napoli: vince a San Siro ed è primo. Il Milan scivola al quarto posto #MilanNapoli - realvarriale : Vince soffrendo @acmilan che in inferiorità numerica per la giusta espulsione di #Leao (salterà il big match con il… - SportdelSud : ???? Una giornata clamorosa che ha visto i ko contemporaneamente di Inter, Milan, Roma e Juve. Che sia l'anno buono… - LP66424712 : Alle 9:27 il sangue si è sciolto. #SanGennaro È L’ANIMA DI NAPOLI CHE SPERA, LOTTA E VINCE! E per dare senso a ques… -