Il ministro Guerini: «Con la destra al potere rischio default ed isolamento in Europa» (Di lunedì 19 settembre 2022) Con la destra al governo l’Italia rischia l’isolamento in Europa e un default dei conti come avvenne nel 2011 con Berlusconi. Lo dice Lorenzo Guerini, ministro della Difesa e leader Pd, in un’intervista a La Stampa. Nella quale sostiene che «chi frena sugli aiuti all’Ucraina, non vuole la pace, ma la vittoria di Putin, questo è evidente». Mentre sul rischio che con Giorgia Meloni premier l’Italia possa essere messa ai margini della Nato chiarisce: «Le scelte fondamentali fin qui sostenute dall’Italia ne hanno rafforzato la credibilità grazie a principi solidi e impegni concreti: difesa del fianco Est, rafforzando la difesa collettiva in Lettonia, Polonia, Ungheria, Bulgaria e Mediterraneo orientale, aiuto all’Ucraina, consolidamento degli interessi nel Mediterraneo ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) Con laal governo l’Italia rischia l’ine undei conti come avvenne nel 2011 con Berlusconi. Lo dice Lorenzodella Difesa e leader Pd, in un’intervista a La Stampa. Nella quale sostiene che «chi frena sugli aiuti all’Ucraina, non vuole la pace, ma la vittoria di Putin, questo è evidente». Mentre sulche con Giorgia Meloni premier l’Italia possa essere messa ai margini della Nato chiarisce: «Le scelte fondamentali fin qui sostenute dall’Italia ne hanno rafforzato la credibilità grazie a principi solidi e impegni concreti: difesa del fianco Est, rafforzando la difesa collettiva in Lettonia, Polonia, Ungheria, Bulgaria e Mediterraneo orientale, aiuto all’Ucraina, consolidamento degli interessi nel Mediterraneo ...

demagistris : 6 miliardi per le bollette e 22 per le armi: ecco il governo Draghi, per volontà del ministro della guerra Guerini… - kufo44 : RT @tatjana_rojc: Un'capo in bi' con Luca Marsi per Triestecafè:in P.zza Verdi a TS a parlare di programmi,campagna elettorale, attualità,… - tatjana_rojc : Un'capo in bi' con Luca Marsi per Triestecafè:in P.zza Verdi a TS a parlare di programmi,campagna elettorale, attua… - Serafin95431983 : @guerini_lorenzo A Dio? Non ho capito! Mi auguro che da ministro della difesa(-7 e poi addio) non sia stato lei a s… - Cremonaoggi : Campagna elettorale agli sgoccioli, il ministro Guerini martedì a Spazio Comune -