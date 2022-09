Il Milan si scusa con un giornalista di CalcioNapoli24 aggredito verbalmente nei pressi di San Siro

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 settembre 2022) Undi, Marco Lombardi, “è statoe quasi fisicamente da un tifoso delall’esterno dello stadio Sanmentre svolgeva le sue mansioni da inviato nel post partita vinta dalla squadra di Spalletti per 2-1. Solo la lucidità del giovane cronista e l’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio”. È quanto ha comunicato la redazione stessa. Gli insulti (tra i quali «terrone di merda») sono stati fatti in diretta video.sottolinea che “la cosa sconcertante è che l’epiteto sembra essere stato gridato con sdegno da un supporter rossonero probabilmente del Sud, visto l’accento”. La denuncia del portale web non è sfuggita al, che tramite un tweet di PierDonato Vercellone, Chief ...