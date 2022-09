Il governo in soccorso delle scuole paritarie: 10 milioni contro il caro energia (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo scudo dal caro bollette viene esteso anche alle scuole paritarie. All’interno del decreto Aiuti ter è stato varato uno stanziamento ad hoc di 10 milioni per la gestione dell’emergenza energetica degli istituti paritari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo scudo dalbollette viene esteso anche alle. All’interno del decreto Aiuti ter è stato varato uno stanziamento ad hoc di 10per la gestione dell’emergenza energetica degli istituti paritari. L'articolo .

