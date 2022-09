Il giornalista napoletano aggredito a San Siro in diretta: "Terrone di me***" (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima le provocazioni in diretta, poi quasi lo scontro fisico e l'insulto razziale. Un giornalista napoletano, Marco Lombardi di CalcioNapoli 24, è stato aggredito fuori dalo stadio San Siro domenica sera dopo Milan-Napoli... Leggi su europa.today (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima le provocazioni in, poi quasi lo scontro fisico e l'insulto razziale. Un, Marco Lombardi di CalcioNapoli 24, è statofuori dalo stadio Sandomenica sera dopo Milan-Napoli...

