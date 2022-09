Il funerale della Regina Elisabetta in TV: orario diretta e dove seguirlo (Di lunedì 19 settembre 2022) 2000 invitati, tra Reali e capi di Stato e di Governo. Tra i personaggi attesi a Londra anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il funerale della Regina Elisabetta in TV sarà fruibile anche dall’Italia, mentre a Londra e in altre città del Paese sono stati allestiti maxischermi. Sono ad Hyde Park e in altri luoghi strategici dove i sudditi potranno seguire in diretta l’ultimo saluto alla monarca. Il funerale della Regina Elisabetta sarà trasmesso anche in sale cinematografiche nel Regno Unito. Tutto è quasi pronto per l’addio a Sua Maestà. La camera ardente è già stata chiusa al pubblico in vista del funerale della Regina ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) 2000 invitati, tra Reali e capi di Stato e di Governo. Tra i personaggi attesi a Londra anche il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella. Ilin TV sarà fruibile anche dall’Italia, mentre a Londra e in altre città del Paese sono stati allestiti maxischermi. Sono ad Hyde Park e in altri luoghi strategicii sudditi potranno seguire inl’ultimo saluto alla monarca. Ilsarà trasmesso anche in sale cinematografiche nel Regno Unito. Tutto è quasi pronto per l’addio a Sua Maestà. La camera ardente è già stata chiusa al pubblico in vista del...

LiaQuartapelle : Mahsa Amini muore in Iran, uccisa dalle botte della polizia che la ha arrestata perché portava male il velo. Al suo… - Avvenire_Nei : Iran. La giovane picchiata a morte dagli agenti: scontri con la polizia ai funerali - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - ZPeppem : RT @partigggiano: Funerali della regina, le proteste di Mosca: «Immorale che la #Russia sia stata esclusa». Secondo il metro dei russi, se… - curlygirlhere : Buongiorno, io sveglia già ora per finire di copiare gli appunti prima che inizi il funerale della regina -