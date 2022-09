Il feretro della Regina al castello di Windsor, la bara di Filippo spostata per essere sepolta accanto a Elisabetta II. Le lacrime di Carlo: il biglietto per la madre tra i fiori (Di lunedì 19 settembre 2022) La città si è fermata per i funerali di Stato con 2 mila persone e 500 leader globali. L’arcivescovo di Canterbury: «Pochi leader hanno ricevuto tanto affetto». È un caso l’assenza di Bin Salman alle esequie Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 settembre 2022) La città si è fermata per i funerali di Stato con 2 mila persone e 500 leader globali. L’arcivescovo di Canterbury: «Pochi leader hanno ricevuto tanto affetto». È un caso l’assenza di Bin Salman alle esequie

SkyTG24 : Il passaggio del feretro della regina sulla State Gun Carriage della Royal Navy, utilizzata anche per il funerale d… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un ufficiale di polizia britannico è svenuto durante i funerali di Stato della regina Elisabetta II a Londr… - SkyTG24 : Il feretro della regina Elisabetta II è arrivato davanti all'Abbazia di Westminster dove, tra pochi minuti, si cele… - VALE70942077 : La parte più commovente di tutto il funerale della Regina x me è stato vedere il suo cavallo e i suoi cani aspettar… - bizcommunityit : Il funerale della Regina Elisabetta II: in diretta, l'ultimo addio alla sovrana. Conclusa la cerimonia. Le lacrime… -