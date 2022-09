Il caro bollette colpisce pure le parrocchie | campanili spenti e servizi ridotti I sacerdoti | “Costretti a ridurre risorse per i bisognosi”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Allarme nelleitaliane per il. “Il problema esiste ed è grave. Ne parleremo sia in sede di presidenza che nel consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana”, ha spiegato a ilfattoquotidiano.it monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari. “Il problema – ha aggiunto il presule – è condiviso con le famiglie, le imprese e le tante realtà del terzo settore”. Alla vigilia della riunione dei vertici della Chiesa italiana, in programma dal 20 al 22 settembre 2022 a Matera dove domenica 25 Papa Francesco chiuderà il 27esimo congresso eucaristico nazionale, diversi parroci della Penisola hanno lanciato l’allarme. Don Andrea Rosati, parroco di San Vincenzo Ferreri in Atessa, nell’arcidiocesi di Chieti-Vasto, ha pubblicato su internet la bolletta salata della luce che gli ...

Negozi ed esercizi commerciali da Nord a Sud stanno facendo i conti con il caro-bolletta e molti esercenti stanno addirittura pensando di abbassare le saracinesche. Dopo la prima impennata delle quotazioni delle materie prime energetiche causata dalla ripresa dell'economia post-Covid, si sono registrati aumenti spropositati della bolletta elettrica.