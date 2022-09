Il calcio ottimista del Milan non basta. Questo Napoli può davvero vincere lo scudetto (Di lunedì 19 settembre 2022) Sergiño Dest, il primo calciatore americano della storia del Milan in campionato, faticherà a togliersi dalla testa il satanasso Kvaratskhelia: “Georgia on my mind”, avrebbe detto un suo celebre connazionale un po' più virtuoso di Questo terzino destro di probabile avvenire, semplicemente ancora non all'altezza di uno scontro-scudetto di serie A. L'origine della sostituzione Calabria-Dest, che ha indirizzato dalla parte del Napoli una partita nel primo tempo quasi dominata dai rossoneri, è dibattuta: nel post-partita Pioli ha parlato di un affaticamento muscolare del proprio capitano, scrollandosi dalle spalle le nubi di chi aveva visto nel doppio cambio all'intervallo una pavida riedizione del pasticciaccio di Simone Inzaghi a Udine, una decina di ore prima. Dunque Pioli non avrebbe cambiato entrambi gli ammoniti ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Sergiño Dest, il primo calciatore americano della storia delin campionato, faticherà a togliersi dalla testa il satanasso Kvaratskhelia: “Georgia on my mind”, avrebbe detto un suo celebre connazionale un po' più virtuoso diterzino destro di probabile avvenire, semplicemente ancora non all'altezza di uno scontro-di serie A. L'origine della sostituzione Calabria-Dest, che ha indirizzato dalla parte deluna partita nel primo tempo quasi dominata dai rossoneri, è dibattuta: nel post-partita Pioli ha parlato di un affaticamento muscolare del proprio capitano, scrollandosi dalle spalle le nubi di chi aveva visto nel doppio cambio all'intervallo una pavida riedizione del pasticciaccio di Simone Inzaghi a Udine, una decina di ore prima. Dunque Pioli non avrebbe cambiato entrambi gli ammoniti ...

