I nuovi rapporti europei nel Golfo. Cosa aspettarsi dal viaggio di Scholz (Di lunedì 19 settembre 2022) Quando il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, arriverà nel Golfo (Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita) nel fine settimana troverà la strada spianata dalla visita del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha impegnato la seconda settimana di settembre in un tour con tappe identiche. A quattro mesi dal lancio del nuovo documento sulla partnership strategica con il Golfo, l'Europa porta la sua presenza fisica nella regione. E il doppio giro Bruxelles-Berlino a stretto giro sembra raccontare di come su alcuni dossier sia ormai meno visibile la differenza tra il quadro bilaterale e quello comunitario. Conseguenza della crisi globale imposta dalla guerra che Vladimir Putin ha scatenato in Ucraina. Conflitto al quale Bruxelles cerca di rispondere in modo compatto, a cominciare dalla questione energetica. Ambito in cui il ...

