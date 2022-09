I nuovi Link dei Composable di Nomination (Di lunedì 19 settembre 2022) Il motto “Uno a me, uno a te” di Nomination è un vero e proprio boom, ma soprattutto un inno orientato al piacere di stare insieme e alla condivisione. D’altra parte la vita di ciascuno di noi è composta – o dovrebbe esserlo – di relazioni, magari nate come incontri casuali o fortuiti che poi si trasformano in rapporti duraturi o veri e propri affetti. Ecco, quindi, che aggiungendo un Link a un altro, è possibile rendere il proprio Bracciale Nomination davvero speciale e arricchirlo come si vuole. E l’iniziativa “Uno a me, uno a te” serve a scegliere un accessorio per sé e uno per la persona a cui si vuol bene. I giorni della nostra vita quotidiana vengono riempiti di persone uniche e particolari che danno un senso ai nostri risvegli. Le nostre sono esistenze a volte immerse nella confusione, e c’è solo un modo per scappare e per ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 settembre 2022) Il motto “Uno a me, uno a te” diè un vero e proprio boom, ma soprattutto un inno orientato al piacere di stare insieme e alla condivisione. D’altra parte la vita di ciascuno di noi è composta – o dovrebbe esserlo – di relazioni, magari nate come incontri casuali o fortuiti che poi si trasformano in rapporti duraturi o veri e propri affetti. Ecco, quindi, che aggiungendo una un altro, è possibile rendere il proprio Braccialedavvero speciale e arricchirlo come si vuole. E l’iniziativa “Uno a me, uno a te” serve a scegliere un accessorio per sé e uno per la persona a cui si vuol bene. I giorni della nostra vita quotidiana vengono riempiti di persone uniche e particolari che danno un senso ai nostri risvegli. Le nostre sono esistenze a volte immerse nella confusione, e c’è solo un modo per scappare e per ...

