I lavori sul Misa fermi dal 2016, si cercano i due dispersi per l'alluvione nelle Marche (Di lunedì 19 settembre 2022) - La Regione oltre alle 11 vittime accertate deve fare i conti con i pesanti danni causati dall'alluvione. Proseguono intanto le ricerche dei due dispersi trascinati via dalla furia delle ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 settembre 2022) - La Regione oltre alle 11 vittime accertate deve fare i conti con i pesanti danni causati dall'. Proseguono intanto le ricerche dei duetrascinati via dalla furia delle ...

juventusfc : ??Allegri: « Per quanto riguarda gli infortuni, abbiamo fatto un report ed abbiamo 11 infortuni muscolari, uno in pi… - Agenzia_Ansa : Alluvione nelle Marche, la Regione nel 2016: 'Lavori sul Misa necessari'. Il Papa: 'Dio dia la forza alla comunità… - berlusconi : I controlli sul rispetto delle norme naturalmente ci saranno, e saranno precisi e puntuali, ma avverranno in corso… - angenaldi : @riotta D'accordo sul cambio del clima negato o sottovalutato. Ma c'è anche l'omissione grave di azioni basilari co… - ravanin58 : RT @alevabenecosi: Finalmente a #nonelarena la verità sul perchè dall’alluvione del 2014 nelle Marche ad oggi non sono stati fatti i lavori… -