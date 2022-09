I funerali di Stato di Elisabetta II: è finito il corteo, il feretro verso il Castello di Windsor (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi è il giorno dei solenni funerali di Stato per la Regina Elisabetta, che saluterà Londra e il suo regno per l'ultima volta. Il corteo funebre reale ha raggiunto Wellington Arch dopo una solenne ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi è il giorno dei solennidiper la Regina, che saluterà Londra e il suo regno per l'ultima volta. Ilfunebre reale ha raggiunto Wellington Arch dopo una solenne ...

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - Agenzia_Ansa : Una Londra blindata come forse mai prima, almeno nell'area centrale, per i solenni funerali di Stato della regina E… - vignettisti : Mentre oggi si svolgono i funerali della #ReginaElisabettaII, alla presenza di centinaia di Capi di Stato e di Gove… - Gautama611 : RT @Laura_Blixen: #Biden e #macron oggi a #Londra i soli a cui è stato concesso di andare in macchina privata ai funerali di #Elisabetta, m… -