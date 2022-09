I funerali della regina Elisabetta II | occhi del mondo sull’Abbazia di Westminster

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi glidelintero saranno sull'Abbazia di, dove si riuniranno oltre duemila persone, tra cui circa 500 fra leader e dignitari vari invitati da quasi tutto il, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill, il capo dello Stato Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura, il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte e quello tedesco Frank-Walter Steinmeier. E poi il re Felipe e laLetizia di Spagna, i reali di Norvegia, Svezia, Danimarca e Monaco, l'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako, i leader dei paesi del Commonwealth. Non ci sarà il presidente cinese Xi Jinping, che pure ha ricevuto l'invito, una scelta che ha sollevato non poche critiche, ma il vicepresidente Wang Qishan.Così come mancheranno ...