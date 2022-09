I due corgi della regina Elisabetta sono stati avvistati al funerale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 settembre 2022) Poco dopo la morte del principe Filippo, allaeranoportati in dono dal figlio Andrea due, Muick e Sandy. Del suo amore per i(e non solo) tanto si è parlato: i due cani hanno lasciato Buckingham Palace, dove hanno vissuto, per andare al Royal Lodge di Windsor, dove vivono Andrea e la ex moglie Sarah Ferguson, che se ne prenderanno cura (come chiesto proprio daII). E oggi, il 19 settembre, Muick e Sandyvisti proprio in compagnia di Andrea educhessa di York Sarah. I due amati animali hanno atteso l’arrivo del feretroloro padrona a Windsor. Tenuti al guinzaglio da due valletti con la fascia nero al braccio, i dueda compagnia ...