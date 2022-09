House of the Dragon: il teaser rivela il debutto di Emma D'Arcy e Olivia Cooke (Di lunedì 19 settembre 2022) Un teaser dell'episodio 6 di House of the Dragon, nel quale ci sarà l'atteso salto temporale, mostra per la prima volta il debutto di Emma D'Arcy e Olivia Cooke. Con l'uscita della quinta puntata di House of the Dragon siamo giunti ormai a metà della prima stagione, e in arrivo c'è un importante cambio di guardia: Milly Alcock ed Emily Carey, le quali hanno interpretato finora la principessa Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, verranno sostituite da Emma D'Arcy e Olivia Cooke a partire dal prossimo episodio. Un teaser dell'episodio 6 rilasciato da HBO ci mostra infatti il debutto delle attrici nel ruolo delle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) Undell'episodio 6 diof the, nel quale ci sarà l'atteso salto temporale, mostra per la prima volta ildiD'. Con l'uscita della quinta puntata diof thesiamo giunti ormai a metà della prima stagione, e in arrivo c'è un importante cambio di guardia: Milly Alcock ed Emily Carey, le quali hanno interpretato finora la principessa Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, verranno sostituite daD'a partire dal prossimo episodio. Undell'episodio 6 rilasciato da HBO ci mostra infatti ildelle attrici nel ruolo delle ...

_diana87 : #MattSmith insegna a Jimmy Fallon la lingua valyriana di #HouseOfTheDragon - Swigun : pronto a vedere House of the Dragon nella speranza di vedere prima o poi comparire la mia casata preferita - sinceereIyme : recuperato house of the dragon prima di essere sommersa dagli spoiler tre anni fa non avrei mai pensato di tornare… - trustno1prongs : VOGLIO VIVERE A DRIFTMARK CON DRAGHI INCLUSI OVVIAMENTE House of the Dragon - S01 | E05 on TV Time… - high0per : Nel frattempo slalom fra spoiler di house of the dragon e mio padre che mi sveglia dicendo c’è un problema quando n… -