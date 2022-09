Hockey pista: al Valongo la Continental Cup, al Bassano il posticipo di A1 (Di lunedì 19 settembre 2022) Nella domenica pomeriggio dell’Hockey pista italiano ed internazionale è successo di tutto, con due partite ricche di gol e di pathos a tenere banco. Nella finale della Continentale Cup, il Trissino si è dovuto piegare al Valongo, capace di imporsi 1-2 sui veneti al termine di una partita combattutissima decisa da un brillante primo tempo dei portoghesi, a segno con Moreira e Abreu. A nulla è valso, nella ripresa, il tentativo di rientro del Trissino, in gol con Pinto ma poi non in grado di pareggiare la contesa. Nel posticipo domenicale della prima giornata della Serie A1 invece, il Bassano ha regolato – al termine di una partita combattuta molto nel primo tempo – il Sandrigo. Dopo il 3-2 del primo tempo, a indirizzare le sorti del match sono state le reti di Muglia e Cancela, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Nella domenica pomeriggio dell’italiano ed internazionale è successo di tutto, con due partite ricche di gol e di pathos a tenere banco. Nella finale dellae Cup, il Trissino si è dovuto piegare al, capace di imporsi 1-2 sui veneti al termine di una partita combattutissima decisa da un brillante primo tempo dei portoghesi, a segno con Moreira e Abreu. A nulla è valso, nella ripresa, il tentativo di rientro del Trissino, in gol con Pinto ma poi non in grado di pareggiare la contesa. Neldomenicale della prima giornata della Serie A1 invece, ilha regolato – al termine di una partita combattuta molto nel primo tempo – il Sandrigo. Dopo il 3-2 del primo tempo, a indirizzare le sorti del match sono state le reti di Muglia e Cancela, che ...

