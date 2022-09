“Ha ancora il dente avvelenato”: Patrizia Pellegrino continua la sua battaglia, dopo il GF litigano ancora (Di lunedì 19 settembre 2022) Patrizia Pellegrino ha lanciato il sasso e a nascosto la mano? Forse c’è ancora il dente avvelenato con l’ex gieffina. Che succede? Patrizia Pellegrino Direttanews.com 08 09 22 (Mediasetplay screenshot)Patrizia Pellegrino ha appena attirato tanta attenzione su di sé. Vediamo insieme che cosa ha combinato l’ex gieffina. Patrizia Pellegrino è un personaggio televisivo molto noto al pubblico e dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ora la conoscono davvero tutti. La showgirl è davvero poliedrica e piena di talento, é un’attrice, sa cantare e ballare e ha partecipato alla scorsa e all’edizione del GF VIP dell’anno scorso in compagnia di Katia Ricciarelli, Soleil ... Leggi su direttanews (Di lunedì 19 settembre 2022)ha lanciato il sasso e a nascosto la mano? Forse c’èilcon l’ex gieffina. Che succede?Direttanews.com 08 09 22 (Mediasetplay screenshot)ha appena attirato tanta attenzione su di sé. Vediamo insieme che cosa ha combinato l’ex gieffina.è un personaggio televisivo molto noto al pubblico ela sua partecipazione al Grande Fratello Vip ora la conoscono davvero tutti. La showgirl è davvero poliedrica e piena di talento, é un’attrice, sa cantare e ballare e ha partecipato alla scorsa e all’edizione del GF VIP dell’anno scorso in compagnia di Katia Ricciarelli, Soleil ...

Vale_____98 : @gcosmelli Togliere Gesù cristo dalla croce? Perché evidentemente dopo 2022 anni ha ancora il dente avvelenato. - Paolo15380417 : @ladyonorato Biancaneve non fare la babba tu lo sai perché hai ancora il dente del giudizio - CinziaCleoP : @Cpt_JTK Occhio di pidocchio, dente nel solvente, il vaccino non è siero e voi non avete capito ancora GNENTE. - AlbericoMichele : @Stefani81471027 @SusySusylasusy Infatti, si vede dalla foto che ho ingrandita: Lei è proprio una ragazzina. Scomme… - psitirisma : HO ANCORA IL DENTE AMARO PER EULA PIANGO -