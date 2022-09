Guccini | che tristezza | anche lui si unisce al coretto anti-Meloni “Arriva l’onda fascista” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 settembre 2022) Favedere un grande artista come Francesco, cantante leggendario di sinistra ma molto amatoa destra, finire dietro una telecamera, a pochi giorni dal voto, per fare un attacco alla destra e a Giorgiacon un’attricetta qualunque o una cantante in declino a caccia di occasioni che strizza l’occhio alla sinistra.si è prestato a questa marginale operazione di propaganda nel corso di “Propaganda live“, nome omen, con Diego Bianchi alias Zoro che lo ha raggiunto a casa per strappargli qualche dichiarazione politica. E lui non si è sottratto, ovviamente, interrogato immediatamente su, indovinate chi, Giorgia, of course…controe la verità sulla telefonata “Sì, stano ...