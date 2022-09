Grave incidente a causa della strategia “zero Covid”: almeno 27 morti dopo il ribaltamento di un bus (Di lunedì 19 settembre 2022) Grave incidente stradale in Cina. almeno 27 persone sono rimaste uccise a seguito del ribaltamento in autostrada di un bus da quarantena Covid. In Cina continua il rigido piano antiCovid che prevede, tra le altre cose, il trasferimento dei positivi in una struttura disposta dal governo dove trascorrere la quarantena. Il bus che trasportava 47 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 19 settembre 2022)stradale in Cina.27 persone sono rimaste uccise a seguito delin autostrada di un bus da quarantena. In Cina continua il rigido piano antiche prevede, tra le altre cose, il trasferimento dei positivi in una struttura disposta dal governo dove trascorrere la quarantena. Il bus che trasportava 47 L'articolo NewNotizie.it.

