Grandi manovre prima del voto. Le intercettazioni (Di lunedì 19 settembre 2022) Alla segreteria Pd alcuni sono corsi fuori e si sono buttati nel Fontanone del Gianicolo (cinque chilometri di corsa). Motivo? Gli ultimi sondaggi arrivati. Tutti e cinque gli istituti demoscopici dicono la stessa cosa. Meloni e alleati sono al 73 per cento. Una roba mai vista, neanche quando andò al governo Facta (1922). Letta viene informato dal sindaco Gualtieri. Entrambi si alzano e si mettono a correre per via della Ripetta. C’è il fondato sospetto che vogliano sbattersi nel fiume. Cosa che per fortuna non avviene. Letta: “Stiamo calmi! Dopo Caporetto c’è stato Vittorio Veneto”. Gualtieri: “Sì infatti”. Letta: “Mettiamo in atto la strategia di bruciare tutto e ritirarci a est. Lasciamo al nemico solo macerie. Non presentiamo nostri candidati in metà dei collegi uninominali e invitiamo i nostri a votare Calenda”. Gualtieri: “Lui deve fare uguale”. Letta: “Per forza, altrimenti ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Alla segreteria Pd alcuni sono corsi fuori e si sono buttati nel Fontanone del Gianicolo (cinque chilometri di corsa). Motivo? Gli ultimi sondaggi arrivati. Tutti e cinque gli istituti demoscopici dicono la stessa cosa. Meloni e alleati sono al 73 per cento. Una roba mai vista, neanche quando andò al governo Facta (1922). Letta viene informato dal sindaco Gualtieri. Entrambi si alzano e si mettono a correre per via della Ripetta. C’è il fondato sospetto che vogliano sbattersi nel fiume. Cosa che per fortuna non avviene. Letta: “Stiamo calmi! Dopo Caporetto c’è stato Vittorio Veneto”. Gualtieri: “Sì infatti”. Letta: “Mettiamo in atto la strategia di bruciare tutto e ritirarci a est. Lasciamo al nemico solo macerie. Non presentiamo nostri candidati in metà dei collegi uninominali e invitiamo i nostri a votare Calenda”. Gualtieri: “Lui deve fare uguale”. Letta: “Per forza, altrimenti ...

