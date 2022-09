Grande Fratello Vip, Orietta Berti spiazza a poche ore dalla prima puntata: ''Ho accettato per soldi'' (Di lunedì 19 settembre 2022) Orietta Berti fa una confessione spiazzante a poche ore dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 19 settembre 2022)fa una confessionente aoredella nuova edizione delVip.

BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - CarloCalenda : Possiamo continuare ad autoassolverci e pensare che la #politica sia come una specie di Grande fratello. E invece è… - queen_adnknesh : RT @FrancescaMigai2: Non chiedermi perché questo grande fratello sarà indimenticabile.. Ma solo tante delle immagini fanno capire che tutto… - josecanario1994 : @tacconi_tommaso Buongiorno dalla Spagna. Qualche pagina pirata dove seguire le 24H del Grande Fratello e Telecinco gratis? - ArancinaMeccan1 : RT @Emanuele_Cecala: Oggi inizia il Grande Fratello. E molti bambini ritornano a scuola. Per compensare. #scuola #GfVip #19settembre -