Grande Fratello Vip 7: anticipazioni prima puntata, in onda il 19 Settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) Stasera riparte il Grande Fratello Vip. Sorprese, vipponi, discussioni, colpi di scena, ritorneranno protagonisti del prime time di Canale 5 lunedì e giovedì sera. Alfonso Signorini ha cercato di tenere il massimo riserbo attorno a questa nuova edizione, senza però riuscirci sempre. Vediamo che cosa succederà in questo primo appuntamento. Leggi anche: I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 Grande Fratello Vip 7: le anticipazioni della prima puntata, in onda il 19 Settembre Riparte il Grande Fratello Vip 7 e l'autunno è davvero arrivato. Il reality show più amato d'Italia che ci ha tenuto compagnia per tutto l'inverno ritorna ad allietare le nostre ...

