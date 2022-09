Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della prima puntata (Di lunedì 19 settembre 2022) Stasera, lunedì 19 settembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Questa sera scopriremo i primi inquilini/concorrenti del GF Vip 7. ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) Stasera, lunedì 19 settembre, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladelVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Questa sera scopriremo i primi inquilini/concorrenti del GF Vip 7. ...

