Gran Galà del Calcio AIC 202, al via il voto per il Gol dell’anno (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, il Gran Galà del Calcio AIC torna in presenza. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, si svolgerà lunedì 17 ottobre con la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, ildelAIC torna in presenza. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, si svolgerà lunedì 17 ottobre con la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla L'articolo proviene dae Finanza.

CalcioFinanza : Da Lautaro a Theo Hernandez: il Gran Galà del Calcio AIC 2022 si apre con il voto per eleggere il Gol dell'Anno… - sportli26181512 : #Notizie #AssociazioneitalianacalciatoriAIC Gran Galà del Calcio AIC 202, al via il voto per il Gol dell’anno: Dopo… - Luxgraph : Torna il Gran Galà del calcio AIC: ecco come si vota il gol più bello - MilanPress_it : Tutti i dettagli per votare ???? - laziopress : Serie A, Gran Galà Aic: un giocatore della Lazio tra i candidati per il gol dell’anno -