Gomorra: gli indirizzi del male | Ecco dove si trova (Di lunedì 19 settembre 2022) “Gomorra” ha riscosso un grandissimo successo, facendosi apprezzare per la sua capacità di raccontare una realtà dura e senza pietà. Eco alcuni dei luoghi in cui sono state girate le riprese della celebre serie. “Gomorra” è una serie tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, diventato un best seller non solo in Italia ma anche in diversi paesi europei. Gomorra (fonte web)Trasmessa tra il 2014 e il 2021, la serie racconta le vicende dei membri dell’associazione mafiosa e i loro legami con il mondo della politica e degli affari. La serie I protagonisti principali sono Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano, interpretati rispettivamente da Marco D’Amore e Salvatore Esposito. Grazie alla serie hanno raggiunto la consacrazione diventando due attori molto ricercati e seguiti. Oltre a loro, ci sono personaggi come Pietro e Immacolata ... Leggi su newstv (Di lunedì 19 settembre 2022) “” ha riscosso un grandissimo successo, facendosi apprezzare per la sua capacità di raccontare una realtà dura e senza pietà. Eco alcuni dei luoghi in cui sono state girate le riprese della celebre serie. “” è una serie tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, diventato un best seller non solo in Italia ma anche in diversi paesi europei.(fonte web)Trasmessa tra il 2014 e il 2021, la serie racconta le vicende dei membri dell’associazione mafiosa e i loro legami con il mondo della politica e degli affari. La serie I protagonisti principali sono Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano, interpretati rispettivamente da Marco D’Amore e Salvatore Esposito. Grazie alla serie hanno raggiunto la consacrazione diventando due attori molto ricercati e seguiti. Oltre a loro, ci sono personaggi come Pietro e Immacolata ...

famigliasimpson : @Ninanina1215 @s1_dario @MikyS03 @Federic01996 @DarioL46 @CIAfra73 @micene_return @MaielloInside @yosoyelfanal… - brunolocati1 : @elevisconti Sembrano gli arredi preferiti dai malavitosi di Gomorra - Massimo1Aldo : @LaVeritaWeb @franborgonovo ... e non è un bene che gli storici ad orologeria... si rendano visibili ? È giusto rip… - _Cwtch__ : -educativi o cosa. Voglio dire, stiamo sempre parlando di un carcere minorile in questo caso, sarebbe come criticar… - Silvia_Mio86 : RT @Alberta18113875: E poi mi trovo a leggere un tweet e relativi commenti che definiscono volgare il dialetto parlato nelle serie tv itali… -

Achille che trascina Ettore va bene, Gomorra no. Ecco perchè Dire La pagella del Mereghetti: «Ti mangio il cuore», sembra una tragedia greca, ma è solo vendetta fra clan (voto 5/6) Il film di Pippo Mezzapesa, debutto cinematografico di Elodie, usa il bianco e nero per caricare la vicenda di un’enfasi fuori luogo ... Achille che trascina Ettore va bene, Gomorra no. Ecco perchè Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Il film di Pippo Mezzapesa, debutto cinematografico di Elodie, usa il bianco e nero per caricare la vicenda di un’enfasi fuori luogo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...