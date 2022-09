Gli Azzurri del nuoto e della pallanuoto allo Stadio Olimpico: la Roma celebra i suoi tifosi (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma – Ventidue medaglie mondiali con 9 ori e sessantasette medaglie europee con 24 ori: primi nel medagliere europeo e terzi in quello mondiale. Un’estate da protagonisti per gli Azzurri delle discipline acquatiche, diventati oramai una superpotenza internazionale, che l’As Roma celebra in occasione della partita di campionato contro l’Atalanta, big match della settima giornata della serie A Tim. Un riconoscimento importante da parte della società giallorossa che ha voluto fortemente premiare le gesta degli atleti medagliati che hanno portato in alto il tricolore nella lunga estate sportiva iniziata a giugno con i mondiali di Budapest, proseguita in agosto con gli europei a Roma di nuoto, tuffi, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 19 settembre 2022)– Ventidue medaglie mondiali con 9 ori e sessantasette medaglie europee con 24 ori: primi nel medagliere europeo e terzi in quello mondiale. Un’estate da protagonisti per glidelle discipline acquatiche, diventati oramai una superpotenza internazionale, che l’Asin occasionepartita di campionato contro l’Atalanta, big matchsettima giornataserie A Tim. Un riconoscimento importante da partesocietà girossa che ha voluto fortemente premiare le gesta degli atleti medagliati che hanno portato in alto il tricolore nella lunga estate sportiva iniziata a giugno con i mondiali di Budapest, proseguita in agosto con gli europei adi, tuffi, ...

