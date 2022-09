Giuseppe Conte: «Non abbiamo mai tradito gli impegni con gli elettori». Ma è davvero così? (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 16 settembre, in un’intervista con Il Giornale, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha difeso quanto fatto in questa legislatura dal suo partito, che è sempre stato al governo da giugno 2018 in poi, con maggioranze diverse. «Non abbiamo mai tradito gli impegni» presi con gli elettori, ha dichiarato Conte. L’ex presidente del Consiglio sbaglia: su varie questioni, una volta andato al governo il Movimento 5 stelle ha fatto l’opposto di quanto promesso ai suoi elettori. Ricordiamo tre delle “retromarce” più celebri fatte negli ultimi anni dal partito di Conte. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 16 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 16 settembre, in un’intervista con Il Giornale, il presidente del Movimento 5 stelleha difeso quanto fatto in questa legislatura dal suo partito, che è sempre stato al governo da giugno 2018 in poi, con maggioranze diverse. «Nonmaigli» presi con gli, ha dichiarato. L’ex presidente del Consiglio sbaglia: su varie questioni, una volta andato al governo il Movimento 5 stelle ha fatto l’opposto di quanto promesso ai suoi. Ricordiamo tre delle “retromarce” più celebri fatte negli ultimi anni dal partito di. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 16 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, ...

