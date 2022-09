Giuseppe Conte a Genova va a incontrare Beppe Grillo. Il garante pubblica la foto: “Verso il 2050” (Di lunedì 19 settembre 2022) A meno di una settimana dal voto per le prossime elezioni politiche, Giuseppe Conte ha incontrato Beppe Grillo. Il leader M5s, che si trovava a Genova per una serie di incontri elettorali, si è fermato proprio per fare visita al garante del Movimento. Entrambi hanno poi postato la stessa foto sui propri profili Facebook. “Verso il 2050”, ha scritto il fondatore del Movimento con l’hashtag ufficiale della campagna #dallapartegiusta. L’ex presidente del Consiglio è stato il primo a rivelare il colloquio: “Ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio”, ha scritto. “Ero a Genova per un confronto con i cittadini e i commercianti liguri”, ha poi spiegato Conte, ospite di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) A meno di una settimana dal voto per le prossime elezioni politiche,ha incontrato. Il leader M5s, che si trovava aper una serie di incontri elettorali, si è fermato proprio per fare visita aldel Movimento. Entrambi hanno poi postato la stessasui propri profili Facebook. “il”, ha scritto il fondatore del Movimento con l’hashtag ufficiale della campagna #dallapartegiusta. L’ex presidente del Consiglio è stato il primo a rivelare il colloquio: “Ne approfitto per un rapido saluto a. Con cuore e coraggio”, ha scritto. “Ero aper un confronto con i cittadini e i commercianti liguri”, ha poi spiegato, ospite di ...

