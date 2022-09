Giovanni è il nuovo postino di C’è Posta per Te (Di lunedì 19 settembre 2022) Giovanni - Il nuovo postino Nel corso della 26esima edizione di C’è Posta per Te, che andrà in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2023, i telespettatori dello storico programma di Maria De Filippi avranno l’occasione di conoscere anche Giovanni Vescovo, un nuovo postino. A lui, come da tradizione, spetterà il compito di girare tutta l’Italia in cerca dei protagonisti delle storie – con un conflitto da risolvere o una sorpresa tutta da scoprire – da raccontare all’interno del prime time del sabato sera della rete ammiraglia Mediaset. Un volto, quello di Giovanni, che non passerà certamente inosservato. Per conoscerlo meglio bisognerà però attendere ancora qualche mese, anche se il ragazzo ha già fatto capolino a Uomini e Donne, nella stagione ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 settembre 2022)- IlNel corso della 26esima edizione di C’èper Te, che andrà in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2023, i telespettatori dello storico programma di Maria De Filippi avranno l’occasione di conoscere ancheVescovo, un. A lui, come da tradizione, spetterà il compito di girare tutta l’Italia in cerca dei protagonisti delle storie – con un conflitto da risolvere o una sorpresa tutta da scoprire – da raccontare all’interno del prime time del sabato sera della rete ammiraglia Mediaset. Un volto, quello di, che non passerà certamente inosservato. Per conoscerlo meglio bisognerà però attendere ancora qualche mese, anche se il ragazzo ha già fatto capolino a Uomini e Donne, nella stagione ...

Giovanni_N0 : RT @jetdeiricchi: E' successo di nuovo un fatto grave. Proprio come sabato scorso, anche domenica un jet sembra aver inseguito @matteorenzi… - tosochris : RT @MilenaLazzaroni: #XDR cos’è, a cosa serve e perché è il nuovo senso, unico, della #security aziendale? ??HERE WE ARE ??20 settembre ?… - casadellabibbia : Ebrei 13:1-2 Nuova Traduzione Vivente La Nuova Traduzione Vivente sarà disponibile: Vangelo di Giovanni: autunno… - TRMh24 : #LiveSpecial | Sider Potenza, nuovo contratto aziendale: con Giovanni Galgano (Uilm Basilicata). - zazoomblog : C’è Posta per te il nuovo postino è Giovanni Vescovo - #Posta #nuovo #postino #Giovanni -