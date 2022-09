Giovanni Ciacci, chi è l’ex fidanzato ed influencer Damiano Allotta (Di lunedì 19 settembre 2022) Giovanni Ciacci, l’ex fidanzato del costumista che vedremo varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip al via da stasera su Canale 5 è Damiano Allotta imprenditore ed influencer. Siciliano, nato il 20 luglio 1992, Allotta si trasferisce da Palermo a Milano dove completa gli studi e lavora come modello per brand come Givova. Successivamente si appassiona al ramo imprenditoriale ed insieme al fratello apre un’agenzia immobiliare di lusso. Attivo anche sul web, dove ha lanciato un nuovo progetto sul suo blog “Born In Palermo”, realizzando una guida nella quale dispensa consigli per le vacanze, ha un profilo Instagram con all’attivo oltre 78mila followers. Appassionato di cucina, è un grande tifoso dell’Inter, cura inoltre tantissimo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)del costumista che vedremo varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip al via da stasera su Canale 5 èimprenditore ed. Siciliano, nato il 20 luglio 1992,si trasferisce da Palermo a Milano dove completa gli studi e lavora come modello per brand come Givova. Successivamente si appassiona al ramo imprenditoriale ed insieme al fratello apre un’agenzia immobiliare di lusso. Attivo anche sul web, dove ha lanciato un nuovo progetto sul suo blog “Born In Palermo”, realizzando una guida nella quale dispensa consigli per le vacanze, ha un profilo Instagram con all’attivo oltre 78mila followers. Appassionato di cucina, è un grande tifoso dell’Inter, cura inoltre tantissimo il ...

GFVipSondaggifp : Giovanni Ciacci 51 anni, è un curatore d’immagine, costumista e stylist. Ha partecipato a programmi come Ballando… - panorama_it : Lunedì 19 settembre su Canale 5 riapre la casa più spiata della tv (e la durata si annuncia monstre). Tra i concorr… - zazoomblog : Giovanni Ciacci: età altezza peso malattia Hiv fidanzato - #Giovanni #Ciacci: #altezza #malattia - harsiness : alfonso signorini mentre programma i blocchi dei prossimi mesi sulla sieropositività di giovanni ciacci - infoitcultura : Giovanni Ciacci sieropositivo al GFVip: Signorini ha mobilitato Pier Silvio Berlusconi per me -