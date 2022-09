Giornate europee del Patrimonio alla Reggia di Caserta (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Sabato 24 e domenica 25 settembre tornano le Gep, . Il Complesso vanvitelliano aderisce anche quest’anno alla due giorni di visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiana sul tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. In programma l’apertura straordinaria serale degli Appartamenti Reali e della mostra Frammenti di Paradiso, concerti nel Parco Reale, passeggiate e incontri ricreativi ai Ponti della Valle e lungo il percorso dell’Acquedotto Carolino. Questo il programma nel dettaglio: Sabato 24 settembre 2022 ore 9.30/13.00 – Acquedotto Carolino: passeggiata reale “Oltre la Reggia”, in collaborazione con l’Associazione San Rufo rinasce e Palazzo Cocozza di Montanara. L’iniziativa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Sabato 24 e domenica 25 settembre tornano le Gep, . Il Complesso vanvitelliano aderisce anche quest’annodue giorni di visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiana sul tema “culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. In programma l’apertura straordinaria serale degli Appartamenti Reali e della mostra Frammenti di Paradiso, concerti nel Parco Reale, passeggiate e incontri ricreativi ai Ponti della Valle e lungo il percorso dell’Acquedotto Carolino. Questo il programma nel dettaglio: Sabato 24 settembre 2022 ore 9.30/13.00 – Acquedotto Carolino: passeggiata reale “Oltre la”, in collaborazione con l’Associazione San Rufo rinasce e Palazzo Cocozza di Montanara. L’iniziativa ...

