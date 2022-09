Giorgia Meloni contestata a Caserta: «Ora basta, si cerca l'incidente» (Di lunedì 19 settembre 2022) Inviato a Caserta «Vergogna, è il sesto comizio che faccio e ci sono ancora contestatori che provocano. Stasera chiamerò di nuovo il ministro dell'Interno Lamorgese,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 19 settembre 2022) Inviato a«Vergogna, è il sesto comizio che faccio e ci sono ancora contestatori che provocano. Stasera chiamerò di nuovo il ministro dell'Interno Lamorgese,...

Aingealherself : RT @cardinale_anna: La Meloni contestata durante i comizi chiama la Lamorgese. Ridicola e pericolosa oltre ogni misura. La libertà secondo… - perramatteo : RT @PoliticaPerJedi: L'amicizia con Orbán è uno spartiacque per Giorgia Meloni. In quella compagnia non acquisirà alcuna leadership, né int… - mafberla : RT @lucabattanta: @ricpuglisi @pdnetwork E aggiungo: come mai il PD attacca Giorgia Meloni presidente di fratelli d'Italia e non voleva Mar… - pupaspaziale : @archtver oddio sta fyp, nella mia ci stanno solo giorgia meloni e gente che strappa cartelloni elettorali - LucaViaggio : RT @LucioMalan: Giorgia Meloni denuncia il tentativo di creare incidenti nei suoi comizi -