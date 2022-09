Ginevra Lamborghini, chi è la sorella di Elettra: età, altezza, peso, fidanzato, cosa fa (Di lunedì 19 settembre 2022) Ginevra Lamborghini: età, altezza, peso e curiosità sulla sorella di Elettra. È la più piccola di casa Lamborghini e, a differenza di sua sorella Elettra, cantante, conduttrice e influencer con un passato nella trasmissione di MTV Riccanza, al quale partecipò anche Tommaso Zorzi, è molto più riservata e per questo motivo sulla sua vita privata si conoscono pochissime informazioni. Nata e cresciuta in una delle famiglie più famose d’Italia (suo nonno è stato il fondatore della casa automobilistica Lamborghini) dopo il liceo, Ginevra Lamborghini si è iscritta alla Cattolica dove ha seguito i corsi di “Scienze politiche e relazioni internazionali” per poi scegliere l’Università di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022): età,e curiosità sulladi. È la più piccola di casae, a differenza di sua, cantante, conduttrice e influencer con un passato nella trasmissione di MTV Riccanza, al quale partecipò anche Tommaso Zorzi, è molto più riservata e per questo motivo sulla sua vita privata si conoscono pochissime informazioni. Nata e cresciuta in una delle famiglie più famose d’Italia (suo nonno è stato il fondatore della casa automobilistica) dopo il liceo,si è iscritta alla Cattolica dove ha seguito i corsi di “Scienze politiche e relazioni internazionali” per poi scegliere l’Università di ...

