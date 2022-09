Gigi d’Alessio, si vendica dopo anni in Tv | “Adesso lo sanno tutti quanto sei una M….” (Di lunedì 19 settembre 2022) Gigi d’Alessio oggi è uno dei cantautori più importanti della scena nazionale, ma è arrivato il momento per lui di togliersi un sassolino dalla scarpa. La vendetta in TV è plateale. Gigi è uno dei cantanti napoletani più famosi in tutto il mondo. Le sue melodie hanno appassionato milioni di persone e ancora oggi è uno dei musicisti più richiesti della scena. E’ un cantautore, un produttore e in questo ultimo periodo, anche un personaggio televisivo. Gigi d’Alessio (fonte web)Gigi d’Alessio, i suoi esordi grazie all’indimenticabile Merola Muove i suoi primi passi grazie alla collaborazione con l’indimenticabile Mario Merola che lo introduce nel mondo della discografia e gli permette di incidere il suo primo album, Lasciatemi cantare con il quale si fa ... Leggi su topicnews (Di lunedì 19 settembre 2022)oggi è uno dei cantautori più importanti della scena nazionale, ma è arrivato il momento per lui di togliersi un sassolino dalla scarpa. La vendetta in TV è plateale.è uno dei cantanti napoletani più famosi in tutto il mondo. Le sue melodie hanno appassionato milioni di persone e ancora oggi è uno dei musicisti più richiesti della scena. E’ un cantautore, un produttore e in questo ultimo periodo, anche un personaggio televisivo.(fonte web), i suoi esordi grazie all’indimenticabile Merola Muove i suoi primi passi grazie alla collaborazione con l’indimenticabile Mario Merola che lo introduce nel mondo della discografia e gli permette di incidere il suo primo album, Lasciatemi cantare con il quale si fa ...

maio_pie : @Merypiccolo Quelle di Gigi D’Alessio ???????? - VitoBiancoross1 : @anates_it @lercionotizie E se ti lamenti aggiungono Gigi D'Alessio. - giulsskata : @lovishabit per gigi pensavo gigi d’alessio e non capivo???? - cagi_87 : RT @Vixeninside: non dimenticherò mai le facce di tutti al “mio padre è Gigi d’Alessio” - itsValuz : RT @Vixeninside: non dimenticherò mai le facce di tutti al “mio padre è Gigi d’Alessio” -