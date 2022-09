Gianluca | chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi | “Single per il GF Vip?”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) Da diversi mesi, ormai,frequenta un ragazzo di nome. I due sono ufficialmente fidanzati e sono diventati una coppia piuttosto chiacchierata in ambito gossip. Per un po’ di tempo la fotomodella ed influencer è rimasta abbastanza abbottonata sul suo status sentimentale, tenendo una certa privacy. Dopo la rottura con Francesco Chiofalo,ha infatti scelto la strada della “solitudine”, fintanto che non ha incontrato. L’influencer questa sera sarà una dellepone del GF7. Come sappiamo la nuova edizione del reality show debutterà su Canale 5 a settembre e tutto inizia a essere pronto per la partenza della trasmissione. In queste settimane numerose sono le indiscrezioni circa i concorrenti ...