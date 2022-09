glooit : Ghirelli, ora calcio e sport equiparati al sistema industriale leggi su Gloo -

Agenzia ANSA

E' quest'ultima - ha proseguito- la condizione che consente di pensare allo sviluppo del Piano strategico attraverso il Piano industriale per operare un'accelerazione di innovazione, ...... ma questo fino admai è avvenuto. "Diversi allenatori me lo hanno segnalato, ci sono giocatori ... Rivoluzione Serie A e Serie C, le parole diTornando ainvece - oggi comunque si ... Ghirelli, ora calcio e sport equiparati al sistema industriale "Grazie al credito d'imposta rafforzato presente nel decreto legge 'aiuti ter', il calcio e lo sport sono stati equiparati al sistema industriale. Questa è la prova che fanno parte integrante dell'app ...Il presidente della Lega Pro e vicepresidente FIGC, Francesco Ghirelli, a margine della sua visita allo stadio Viviani in occasione della gara Potenza – ...