GF Vip 7, perchè Ginevra Lamborghini ha litigato con la sorella Elettra? Cosa è successo tra le due sorelle (Di lunedì 19 settembre 2022) Ginevra Lamborghini sarà una delle concorrenti del GF Vip 7 che comincerà questa sera, 19 settembre 2022, su Canale 5. A quanto pare, la concorrente potrebbe essere tra i primi ad entrare oltre la porta rossa. Assodato che parteciperà al reality show, come la prenderà sua sorella Elettra? LEGGI ANCHE :– GF VIP 7, chi entrerà nella casa Lunedì 19 Settembre: i primi VIP che varcano la porta rossa nella prima puntata GF Vip: Ginevrà Lamborghini entrerà nella casa più spiata d’Italia Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche settimana fa, Alfonso Signorini ha ‘annunciato’ l’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip 7 con uno dei suoi classici annunci social… “Un’ametista della nonna per una vita a tutto gas“, scrisse il conduttore, ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 settembre 2022)sarà una delle concorrenti del GF Vip 7 che comincerà questa sera, 19 settembre 2022, su Canale 5. A quanto pare, la concorrente potrebbe essere tra i primi ad entrare oltre la porta rossa. Assodato che parteciperà al reality show, come la prenderà sua? LEGGI ANCHE :– GF VIP 7, chi entrerà nella casa Lunedì 19 Settembre: i primi VIP che varcano la porta rossa nella prima puntata GF Vip: Ginevràentrerà nella casa più spiata d’Italia Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche settimana fa, Alfonso Signorini ha ‘annunciato’ l’ingresso dinella casa del GF Vip 7 con uno dei suoi classici annunci social… “Un’ametista della nonna per una vita a tutto gas“, scrisse il conduttore, ...

