Gf Vip 7 | le anticipazioni della prima puntata | in arrivo uno “scontro infuocato”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Grande fermento per lanuova edizione del Gf Vip 7, in onda questa sera su Canale 5. Tra le tantissime novità una è ormai una conferma: Alfonso Signorini al timone del reality show più spiato d’Italia. Al suo fianco, l’ormai celebre, Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Saranno le due dame a supportare Alfonso nella conduzione ma anche i personaggi che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà, dando loro preziosi consigli. Ma cosa succederà nelladi questa sera? Questa settima edizione del Gf Vip partirà con il motto? Ad anticipare qualcosa su ciò che ci aspetterà, è stato in anteassoluta ThePipol che, attraverso un comunicato sul profilo Instagram, ha svelato: Questa sera su Canale partirà la primissimadel ‘Grande Fratello ...