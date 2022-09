GF Vip 7, il nuovo aspetto della Casa (FOTO) (Di lunedì 19 settembre 2022) La Casa del GF Vip 7 A partire dal 19 settembre 2022 avrà inizio il GF Vip 7. A condurre il reality troveremo Alfonso Signorini. Come opinioniste, invece Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Alla postazione social, invece, Giulia Salemi. Siete curiosi di scoprire il nuovo aspetto della Casa più spiata d’Italia? Iniziamo a dare un’occhiata, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 settembre 2022) Ladel GF Vip 7 A partire dal 19 settembre 2022 avrà inizio il GF Vip 7. A condurre il reality troveremo Alfonso Signorini. Come opinioniste, invece Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Alla postazione social, invece, Giulia Salemi. Siete curiosi di scoprire ilpiù spiata d’Italia? Iniziamo a dare un’occhiata, L'articolo proviene da Novella 2000.

santacaliri76 : Stasera il nuovo di grande fratello vip conduce Alfonso Signorini e due oppioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli… - patluc1955 : #stasera comincera il nuovo gf vip ma vi dico che senza soleil senza dayane mello non sara' piu un gfvip loro erano… - lellinara : RT @crislomb: Crediamo di essere evoluti ma siamo ancora a sprecare tempo e inchiostro a dire delle corna vip. Come se le corna fossero un… - crislomb : Crediamo di essere evoluti ma siamo ancora a sprecare tempo e inchiostro a dire delle corna vip. Come se le corna f… - casamediaset : Dal 19 settembre in prima serata su @Canale5Tv torna il @GrandeFratello condotto da #alfonsosignorini e con opinion… -