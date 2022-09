GF Vip 7, ecco perché Orietta Berti ha accettato il ruolo da opinionista (Di lunedì 19 settembre 2022) A partire da questa sera, lunedì 19 settembre 2022, andrà finalmente in onda il Grande Fratello Vip 7. Il reality show più famoso della tv, tornerà in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Il pubblico è già prontissimo. Anche perché quest’anno ci sono davvero molti personaggi interessanti. A cominciare dallo studio dove ci sarà un’opinionista d’eccezione: la cantante Orietta Berti. Per lei sarà la prima volta in assoluto al GF Vip. GF Vip 7, Orietta Berti e le rivelazioni sul perché ha accettato In una recente intervista per Il Messaggero, Orietta Berti ha spiegato di aver sempre guardato da casa il Grande Fratello Vip. Anche perché lei di notte non dorme! Questo accade da ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 settembre 2022) A partire da questa sera, lunedì 19 settembre 2022, andrà finalmente in onda il Grande Fratello Vip 7. Il reality show più famoso della tv, tornerà in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Il pubblico è già prontissimo. Anchequest’anno ci sono davvero molti personaggi interessanti. A cominciare dallo studio dove ci sarà un’d’eccezione: la cantante. Per lei sarà la prima volta in assoluto al GF Vip. GF Vip 7,e le rivelazioni sulhaIn una recente intervista per Il Messaggero,ha spiegato di aver sempre guardato da casa il Grande Fratello Vip. Anchelei di notte non dorme! Questo accade da ...

